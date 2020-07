Arredo Molo Manfredi, si allarga il cantiere per la pavimentazione (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Continuano i lavori di costruzione dell’Arredo urbano di Molo Manfredi, nella parte ricompresa tra l’ingresso-Capitaneria di Porto e la stazione Marittima. Questa mattina l’impresa che sta eseguendo i lavori (posizionamento sottoservizi e pavimentazione con pietra lavica simile a quella usata per la parte di Corso riammodernata) ha allargato la recinzione dell’area, posizionando i guard rail al limite della carreggiata provvisoria, che resta a doppio senso di circolazione. Il progetto prevede la definitiva traslazione dell’asse viario sul perimetro esterno della banchina, lato mare, fino alla soglia della Stazione marittima. Al centro e fino al confine con il Crescent ci sarà un’unica isola pedonale arredata ... Leggi su anteprima24

MARSALA - Il Comune di Marsala ha presentato alla Regione il progetto per il completamento della riqualificazione dell’area di colmata adiacente al porto. Il tratto interessato è di quasi 12 mila metr ...

