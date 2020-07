Arabia Saudita: telefonate da leader regione a re Salman (Di martedì 21 luglio 2020) ANSA, - BEIRUT, 21 LUG - L'anziano e malato re Saudita Salman, da ieri in ospedale per controlli medici seguiti a una infiammazione alla cistifellea, ha ricevuto oggi telefonate dai governanti della ... Leggi su corrieredellosport

BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN ARABIA SAUDITA: Altri 34 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 2.557: Sale a 609.124 morti nel Mon… - iconanews : Arabia Saudita: telefonate da leader regione a re Salman - EnricoNicolai1 : @Blaze2710 @Davide_Martella @matteosalvinimi Trasferisciti che so...in Iran o in Arabia Saudita dove potrai continu… - GerardoFulgion1 : @GP_ArieteRosso Si anche io vedo un che di totalitarismo in certe religioni. In particolare vediamo Interi Paesi ch… - Ivanka2424 : @BasedPoland Se andassimo in Arabia saudita ad attaccare lo stesso numero di moschee? Cosa accadrebbe? -