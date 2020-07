Ape24 – L’attimo infinito (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNe sono pieni i giornali e le radio, i notiziari televisivi non fanno eccezione. Il passaggio della cometa Neowise nel nostro cielo è un evento unico. Gli astrologi ci informano che abbiamo tempo fino al 23 luglio per vederla e fotografarla, poi dovremo dirle addio. La sua luminosità diminuirà gradualmente fino a renderla invisibile ai nostri occhi. Può bastare un attimo per scorgerla, ma sarà un attimo dal sapore di infinito. Un nuovo passaggio è previsto tra 6.683 anni, l’equivalente di oltre 80 cicli di vita umani. Non serve essere esperti di astronomia per leggere la poesia che lambisce certi fenomeni. La loro forza sta nel riempirci di realtà, nel ricordarci che il tempo ha un valore prezioso. Se pensassimo ogni giorno che le nostre azioni sono irripetibili, allora le compiremmo ... Leggi su anteprima24

