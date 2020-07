Anzio, al via i lavori di riqualificazione lungo lo Stradone del Sandalo (Di martedì 21 luglio 2020) Anzio, lavori in corso nei quartieri del territorio pianificati dall’Amministrazione De Angelis: nuovo manto stradale lungo lo Stradone del Sandalo, nel tratto finale di Via dei Gelsi ed in prossimità della Stazione di Padiglione. Ad Anzio sono iniziati ieri i lavori, programmati nel piano triennale delle opere pubbliche dall’Amministrazione De Angelis, per la realizzazione del nuovo manto stradale lungo lo Stradone del Sandalo, nel tratto finale di Via dei Gelsi ed in prossimità della stazione ferroviaria di Padiglione, nel tratto intercomunale Anzio-Nettuno. L’importo stanziato per le nuove opere è pari a 300.000 euro. “Durante la stagione estiva, – ... Leggi su ilcorrieredellacitta

