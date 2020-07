Antonella Clerici al settimo cielo, la famiglia si allarga: ‘Che emozione grande…’ (Di martedì 21 luglio 2020) La rivincita di Antonella Clerici Dopo un anno quasi da dimenticare per Antonella Clerici sembra arrivata la sua rivincita. Nell’ultimo periodo, la conduttrice, infatti, ha ricevuto due belle notizie una dopo l’altra… Innanzitutto, è pronta a ritornare dal prossimo autunno con un programma tutto suo “È sempre mezzogiorno”, titolo definitivo per la sua trasmissione che doveva chiamarsi “La casa nel bosco”. La compagna di Vittorio Garrone, però, ha annunciato su Instagram anche un’altra bella notizia. A quanto pare nella sua famiglia c’è stato un nuovo arrivo che ha decisamente entusiasmato i suoi follower. La conduttrice, in attesa di tornare a lavoro in casa Rai, si sta godendo la vita in campagna accanto al suo uomo, ... Leggi su kontrokultura

piobulgaro : ?? Antonella Clerici torna al posto di Elisa Isoardi, la donna: 'hanno provato a distruggermi', e la RAI chiarisce… - StampaAlessandr : Antonella Clerici porta su Rai 1 anche il suo amato bosco della tenuta Basini di Arquata Scrivia dove vive - MasputPutzu : Antonella Clerici porta su Rai 1 anche il suo amato bosco della tenuta Basini di Arquata Scrivia dove vive con Vitt… - infoitcultura : Pier Silvio Berlusconi da un nuovo show ad Antonella Clerici, merito di Silvia Toffanin? | - zazoomblog : Elisa Isoardi il gesto di Antonella Clerici non passa inosservato: è tregua? - #Elisa #Isoardi #gesto #Antonella -