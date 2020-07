Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 27-31 Luglio 2020: Juan Ritrovato Morente! (Di martedì 21 luglio 2020) Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 27 a venerdì 31 Luglio 2020: Juan pestato a sangue! Tristan apprende che Martin non è figlio suo, ma… Anticipazioni Il Segreto: i Castañeda vengono espulsi dalla Villa e Juan, per il suo rapporto con Soledad, picchiato a sangue e ridotto in fin di vita! Nel frattempo, Pepa confessa a Tristan che Martin non è figlio suo e di Angustias, mentre Francisca scopre che Sebastian ha saldato il debito di Pardo e si interessa alla questione! La prima stagione de Il Segreto è pronta ad emozionarci ancora con gli episodi in replica trasmessi da Canale 5! Le nuove Anticipazioni Il ... Leggi su uominiedonnenews

Il selfie di Pedro Alonso ha entusiasmato il pubblico: uno dei personaggi più complessi e amati della serie tv spagnola è tornato sul set. Ecco i dettagli Le riprese de La Casa di Carta 5 sono ufficia ...

Brutte notizie per Agustina che arriva a prendere una drastica decisione riguardante la sua stessa vita! La domestica di Felipe, nelle prossime puntate di Una Vita, scopre di essere gravemente malata.

