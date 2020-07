Anticipazioni Beautiful 27 – 31 luglio: Hope prende in braccio Phoebe e la chiama Beth (Di martedì 21 luglio 2020) Anticipazioni Beautiful 27 – 31 luglio: si preannuncia un’altra settimana emozionante per i fan della storica soap! Infatti vedranno Hope e Thomas invitati da Steffy a casa sua. La Logan avrà modo di prendere in braccio la piccola Phoebe, che ad un certo punto chiamerà “Beth” come la figlia che crede morta: non sa che è proprio lei! Liam, intanto, sarà infastidito dalla presenza di Thomas. Vedremo anche Wyatt chiedere a Flo di andare a vivere con lui. Anticipazioni Beautiful lunedì 27 luglio: Steffy invita Thomas e Hope, ma a Liam dà fastidio il giovane Forrester Steffy inviterà a casa sua il fratello Thomas e ... Leggi su pianetadonne.blog

POPCORNTVit : Beautiful, le anticipazioni del 21 luglio: Thomas perde il senno - Notiziedi_it : Beautiful, anticipazioni dal 25 al 31 luglio 2020: Thomas vuol distruggere Liam - lasara_81 : Ma povero bambino #Beautiful #twittamibeautiful - zazoomblog : Beautiful anticipazioni: si indaga sulla morte di Emma - #Beautiful #anticipazioni: #indaga - redazionetvsoap : #Beautiful #Anticipazioni La trama di #domani, #21luglio -