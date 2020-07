Anna Straker, “London Knows” il nuovo singolo (Di martedì 21 luglio 2020) Anna Straker mostra un lato diverso nel bellissimo nuovo singolo “London Knows”, sostituendo l’alt-pop dai toni elettronici con tenere emozioni. “London Knows” colpisce in modo diverso. Si interrompe profondamente con voci disarmanti che sembrano riempire ogni centimetro del tuo corpo e un lirismo emotivamente sconvolgente. ‘London Knows’ è una traccia di guarigione in quanto parla dell’aggressione sessuale che l’artista ha subito durante una vacanza a Bangkok. Il nuovo singolo di Anna Straker è impressionante. Non solo per il suo sound, ma anche per il testo crudo ed onesto e nella forza che mette in mostra. Invece di lasciare che la tragedia la spezzasse, Anna ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

