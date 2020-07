Anna: Niccolò Ammaniti al lavoro sulla nuova serie prodotta per Sky Atlantic (Di martedì 21 luglio 2020) Niccolò Ammaniti è al lavoro su Anna, la nuova serie di Sky Atlantic tratta dal suo omonimo romanzo ambientato in un mondo devastato da un virus. Anna, tratta dall'omonimo romanzo, è la nuova serie creata e diretta da Niccolò Ammaniti che verrà prodotta per Sky Atlantic. La storia è ambientata in un mondo devastato da un virus in cui gli esseri umani vivono solo quattordici anni. Dopo il successo ottenuto da Il Miracolo, lo scrittore e filmmaker rinnova la sua collaborazione con Sky in occasione dell'atteso progetto. La protagonista di Anna, adattamento del romanzo scritto da Niccolò Ammaniti, sarà ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Anna: Niccolò Ammaniti al lavoro sulla nuova serie prodotta per Sky Atlantic - UnicaUmbria : RT @SpelloBC: #Spello è una continua scoperta, anche sbirciando in una una grata si intravedono opere d’arte. Come l’affresco della Crocifi… - lateieravolante : Cinque libri che un giorno mi piacerebbe vedere sullo schermo. Q - Luther Blisset Purity - Jonathan Franzen Anna -… - tetraneuronica : @duealidicarta Niccolò/Edoardo (giuro non è per skam ahaha) e Anna/Giada/Aurora - artedescritta : RT @SpelloBC: #Spello è una continua scoperta, anche sbirciando in una una grata si intravedono opere d’arte. Come l’affresco della Crocifi… -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Niccolò