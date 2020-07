Anche in Campania c’è il rischio di un ritorno all’obbligo di mascherina all’aperto (Di martedì 21 luglio 2020) Per il momento, come spiegato da Vincenzo De Luca, la situazione è stabile e in linea con le ultime settimane. Ma il rischio è dietro l’angolo: qualora dovesse rialzarsi la curva epidemiologica dei contagi, si potrebbe tornare all’obbligo mascherina in Campania, Anche all’aperto. Lo ha annunciato lo stesso Presidente che ha Anche esortato i sindaci a effettuare maggiori verifiche sui controlli all’interno dei locali e nei negozi, arrivando Anche a salate sanzioni e chiusure nel caso in cui i gestori non facessero rispettare le disposizioni di sicurezza. LEGGI Anche > Nel Lazio si fa strada la possibilità dell’«obbligo di mascherine Anche all’aperto» «È importante ... Leggi su giornalettismo

Napoli, 21 lug. (askanews) - "Siamo in dirittura d'arrivo per raddoppiare l'ospedale di Pozzuoli. A settembre avremo il progetto esecutivo, si va a gara per realizzare altri 100 posti letto in un ospe ...

Covid, l'appello di De Luca: "sindaci, chiudete negozi con commessi o clienti senza mascherina"

Napoli – Un appello ai sindaci della Campania: “Bisogna chiudere con i vigili urbani i negozi nei quali si trovano commessi o clienti privi di mascherina”. A lanciarlo è il presidente della Regione Ca ...

