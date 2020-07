Anche il vaccino di Oxford contro il nuovo coronavirus sembra sicuro (Di martedì 21 luglio 2020) (foto: Getty Images)Un altro vaccino contro il nuovo coronavirus supera i test di sicurezza. La rivista Lancet ha appena pubblicato i risultati delle fasi 1 e 2 della sperimentazione clinica del cosiddetto vaccino di Oxford, quello a cui ha partecipato Anche la biotech italiana Irbm e già prenotato Anche dal governo italiano. Il candidato d’Oltremanica promette bene: gli effetti collaterali riscontrati non sono gravi e la quasi totalità dei volontari ha sviluppato anticorpi neutralizzanti e cellule T specifiche. Tuttavia, sottolineano gli stessi ricercatori, le verifiche non sono finite: bisogna allargare il campione di popolazione e raccogliere dati Anche sul lungo periodo per capire se l’immunità ... Leggi su wired

