Analisi del sangue per riconoscere 5 forme di tumori 4 anni prima: la scoperta su Nature (Di martedì 21 luglio 2020) Si chiama PanSeer ed è un esame del sangue non invasivo potenzialmente in grado di rilevare la presenza di cinque diverse tipologie di tumori con ben quattro anni di anticipo rispetto alle metodologie attuali. La promettente scoperta, descritta in un articolo pubblicato su Nature Communications, proviene da un team internazionale di ricercatori coordinati dall’Università della California a San Diego, che hanno sviluppato un modo per rilevare il cancro dello stomaco, dell’esofago, del colon-retto, del polmone e del fegato.“Il nostro test - afferma Kun Zhang, docente del Dipartimento di Bioingegneria dell’Università della California a San Diego - ha rilevato il cancro nel 91 per cento dei campioni raccolti da individui a cui, quattro anni dopo ... Leggi su huffingtonpost

Confindustria : ?? Save the date | Webinar di presentazione del #RapportoPMI2020, #22luglio Focus sull'analisi demografica delle PM… - sole24ore : Siamo ultimi in Europa per occupazione giovanile, ultimi per competenze digitali, penultimi per percentuale di laur… - CottarelliCPI : A più di un mese dalla fine del lockdown la mobilità degli italiani non è ancora tornata ai valori pre-crisi. Qual… - vincenzolambia4 : RT @Misurelli77: #Salvinisomaro spiega le clausole del #RecoveryFound (Analisi economica,Partorita dalle menti Geniali di borghi e Bagnai)… - Misurelli77 : #Salvinisomaro spiega le clausole del #RecoveryFound (Analisi economica,Partorita dalle menti Geniali di borghi e… -

Ultime Notizie dalla rete : Analisi del Analisi del sangue riconosce 5 tumori 4 anni prima La Provincia COLDIRETTI – Via libera a etichetta salva-salumi Made in Italy

Si tratta di una misura importante anche per fermare le speculazioni con i prezzi dei salumi in aumento del 3,5% al dettaglio mentre secondo un’analisi Coldiretti, dall’inizio della pandemia, le ...

Un esame del sangue per scoprire i tumori con quattro anni di anticipo

Un semplice esame del sangue per conoscere, con un anticipo di quattro anni rispetto alle tecniche tradizionali, la possibile evoluzione di un tumore. A indicarlo una ricerca internazionale pubblicata ...

Si tratta di una misura importante anche per fermare le speculazioni con i prezzi dei salumi in aumento del 3,5% al dettaglio mentre secondo un’analisi Coldiretti, dall’inizio della pandemia, le ...Un semplice esame del sangue per conoscere, con un anticipo di quattro anni rispetto alle tecniche tradizionali, la possibile evoluzione di un tumore. A indicarlo una ricerca internazionale pubblicata ...