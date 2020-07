Ana Caterina Morariu: chi è Elena nella fiction Sorelle (Di martedì 21 luglio 2020) Chi è l’attrice italo romena Ana Caterina Morariu, protagonista della fiction Sorelle, nel ruolo di Elena Silani: carriera e curiosità. Classe 1980, figlia della ballerina rumena Marineta Rodica Rotaru, Ana Caterina Morariu arriva in Italia da piccola e cresce nel nostro Paese. Dopo la maturità scientifica a Montevarchi, si iscrive al Centro Sperimentale di Cinematografia … L'articolo Ana Caterina Morariu: chi è Elena nella fiction Sorelle è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

MontiFrancy82 : Su Rai1 la serie tv #Sorelle con Anna Valle, Loretta Goggi, Ana Caterina Morariu - MIAmarket_Rome : RT @APAudiovisivi: Stasera in #TV: 'Sorelle' Torna in replica alle 21.25 su @RaiUno, la #fiction che vede protagoniste Anna Valle, Loretta… - APAudiovisivi : Stasera in #TV: 'Sorelle' Torna in replica alle 21.25 su @RaiUno, la #fiction che vede protagoniste Anna Valle, Lo… - SMSNEWSOFFICIAL : Su Rai1 la serie tv “Sorelle” con Anna Valle, Loretta Goggi, Ana Caterina Morariu -