Altro che Recovery Fund! Usa, “518 miliardi di dollari” per cancellare debiti delle piccole imprese (Di martedì 21 luglio 2020) Quello che fanno loro è nulla rispetto a quello che stanno facendo gli US, Altro che Recovery Fund! Mentre ai tavoli europei le trattative sono interminabili e inutili e orientate forzatamente verso le regole imposte dai Paesi frugali, l’amministrazione negli US -che fin dall’inizio non ha perso tempo- si dichiara disposta a cancellare prestiti pubblici alle piccole imprese. Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Steven Mnuchin, durante l’incontro Comitato per le piccole imprese della Camera del 17 luglio 2020 a Washington, ha appoggiato la proposta di cancellazione dei prestiti sotto la soglia dei $ 150.000. Così oltre agli aiuti che sono già stati mobilitati, l’86% dei prestiti ... Leggi su ilparagone

e tanto altro ancora". Prosegue Mangialardi: "È chiaro che la Regione che verrà non potrà non tenere conto di questo contributo e di quello che tante altre associazioni ambientaliste, in termini di ...

Non metto in dubbio la buona fede del commissario, tutt'altro. Se ha bisogno siamo a sua completa disposizione. Ma dico che è difficile farlo praticamente". Il problema è che "dopo le dichiarazioni, ...

