Allerta Meteo Veneto: stato di attenzione per temporali in montagna (Di martedì 21 luglio 2020) Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile della Regione Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per possibile criticità idrogeologica nell’area montana del bacino Alto Piave. Nel pomeriggio-sera sono, infatti, probabili rovesci e temporali sulle zone montane, da locali su Prealpi a sparsi sulle Dolomiti. Mercoledì aumento dell’instabilità con rovesci e temporali sparsi dal pomeriggio, ad iniziare dalle Dolomiti dove non è escluso anche qualche fenomeno intenso. Visti i fenomeni Meteorologici previsti la criticità idrogeologica attesa è riferita allo scenario per temporali forti.L'articolo Allerta Meteo Veneto: stato di ... Leggi su meteoweb.eu

