Allerta Meteo Trentino | maltempo fino al 24 Luglio

Il Dipartimento della Protezione civile trentina emette un avviso di Allerta ordinaria, gialla, su tutto il territorio provinciale. Le previsioni Meteo indicano una fase di tempo instabile fino a venerdì 24 Luglio. Sono previsti temporali sparsi che localmente potranno risultare di forte intensità, accompagnati da grandine, raffiche di vento. Nelle giornate di oggi, mercoledì e giovedì i temporali, in lento movimento verso est, si svilupperanno soprattutto nel pomeriggio e nelle ore serali, mentre al mattino e durante la notte, pur non potendosi del tutto escludere, saranno meno probabili. Venerdì il transito di un fronte freddo potrà dar luogo a rovesci e temporali più diffusi fin dalle prime ore del mattino, con fenomeni attesi in esaurimento in serata.

