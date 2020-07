ALLA SCOPERTA DI GONZALEZ: IL DIAMANTE PREZIOSO DELLO STOCCARDA (Di martedì 21 luglio 2020) Giovane, forte, duttile. L’identikit perfetto di Nicolas GONZALEZ, attaccante argentino DELLO STOCCARDA. GONZALEZ può essere schierato sia come ala d’attacco, sfruttando la sua velocità ed il suo dribbling, ma può anche essere impiegato da centravanti. Il ragazzo classe 1998 può agire anche in coppia con un altro attaccante e calcia con il piede mancino. Il calciatore è cresciuto nelle giovanili dell’Argentinos Juniors: con la maglia dei Bichos Colorados, ha realizzato 11 reti in 44 presenze. Il grande salto arriva nell’estate del 2018, quando lo STOCCARDA gli propone l’avventura in Europa. Con il club tedesco, GONZALEZ esordisce contro il Magonza. La crescita del centravanti di Belèn de Escobar ... Leggi su alfredopedulla

