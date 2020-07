Alla fine ce l'hanno Mes in quel posto... Conte esulta ma la verità è un'altra: la fregatura nascosta sui 209 miliardi (Di martedì 21 luglio 2020) Al Consiglio Ue ce l'hanno... Mes in quel posto? Il sospetto lo solleva il Corriere della Sera, smorzando le fanfare di Giuseppe Conte e di Palazzo Chigi. L'accordo sul Recovery Fund, dopo 4 giorni a tratti drammatici, c'è: gli aiuti restano di 750 miliardi di euro, di cui 390 a fondo perduto e 360 in prestiti con tassi agevolati e garantiti da Bruxelles. All'Italia, tra i Paesi più colpiti dAlla pandemia di coronavirus, va la fetta più grossa: il 28%, circa 209 miliardi, in virtù delle previsioni pessime sul Pil. Di questi 209 miliardi, è rimasta invariata la quota a fondo perduto (81,4 miliardi), mentre è ... Leggi su liberoquotidiano

riotta : 'Alla fine, chi prende uno schiaffo è sempre l' @Inter . Strano... Non potete non vedere quello che è accaduto'. Ca… - CarloCalenda : E adesso anche basta. Dibattito con gli europeisti liberali che diventano sovranisti per dispetto contro il proprio… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Nuovo invito alla cautela e alla razionalità. A fine maggio c’era già chi festeggiava fr… - annjosiah : RT @SerenaBrownCrew: Vorrei tanto un semplice messaggio con scritto 'ti voglio bene'. Solo questo. Ma alla fine a chi importa veramente di… - RobertoCacciop1 : @MariaRo99325323 Ma da dove li prendono? Se non studiano alla scuola dei deficienti non fanno carriera . Povera ign… -

Ultime Notizie dalla rete : Alla fine Atalanta, Gasperini: "Daremo il massimo fino alla fine in preparazione al Psg" la Repubblica Golf, così "Rahmbo" è diventato il numero 1 del mondo

"Aita, ama, eskerrik asko, gutziagatik benetan". Le parole in basco escono con un filo di commozione, alla fine del Memorial Tournament, a Dublin nell'Ohio. "Papà, mamma, grazie di tutto, per davvero" ...

Recovery Fund, fumata bianca. All’Italia 208 miliardi, ma uso dei fondi sotto la lente

Dopo una maratona negoziale destinata a passare alla storia – che in più di una occasione ha rischiato di mancare il bersaglio- alle 5.32 di martedì 21 luglio, è arrivata la fumata bianca sul Recovery ...

"Aita, ama, eskerrik asko, gutziagatik benetan". Le parole in basco escono con un filo di commozione, alla fine del Memorial Tournament, a Dublin nell'Ohio. "Papà, mamma, grazie di tutto, per davvero" ...Dopo una maratona negoziale destinata a passare alla storia – che in più di una occasione ha rischiato di mancare il bersaglio- alle 5.32 di martedì 21 luglio, è arrivata la fumata bianca sul Recovery ...