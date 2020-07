Alitalia: altra new company, ma dimagrita (Di martedì 21 luglio 2020) Il ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli: 'non esistono i 4mila esuberi. Nel piano del governo una dotazione iniziale di 70 aerei' Leggi su tg.la7

Il ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli: 'non esistono i 4mila esuberi. Nel piano del governo una dotazione iniziale di 70 aerei' ...

667 euro per un volo Roma-Palermo. Il sindaco di Fiumicino Montino attacca Alitalia: ‘Prezzi scandalosi’

Una cosa, però, è il fisiologico aumento estivo, un’altra è arrivare a cifre di questa natura”. “Naturalmente Alitalia ha perso la possibilità di vendere due biglietti aerei – precisa Montino -.

