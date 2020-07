Alimentazione: gli italiani sempre più attenti a qualità del cibo e benessere (Di martedì 21 luglio 2020) (Roma, 21 luglio 2020) - Roma, 21 Luglio 2020. Le abitudini degli italiani sono cambiate in modo considerevole degli ultimi anni, mostrando un'attenzione in crescita nei confronti di un'Alimentazione sana ed equilibrata, nell'attività sportiva e nel controllo dei prodotti alimentari. In particolare, sempre più persone verificano la provenienza degli alimenti, preferendo le materie prime italiane e valorizzando la qualità, con un interesse in aumento nella valutazione dei valori nutrizionali. Il quadro delineato è il frutto di una ricerca condotta dall'istituto Doxa per conto di Food, uno studio realizzato durante la fase post-Covid per capire il rapporto degli italiani con il cibo e il benessere, per scoprire se le abitudini sono cambiate durante il periodo ... Leggi su liberoquotidiano

sono_paola : @Ecate31 Sì. La nostra dieta è riconosciuta come la più equilibrata. C’è anche una attenzione direi estetica che ce… - Ecate31 : @sono_paola Alla base di tutto sembra ci stiano prevalentemente gli ultimi, per una serie di traumi purtroppo. Igno… - Redattrice : ??Quando avete fame riuscite a resistere agli #snack in busta facili da sgranocchiare? Su @VanityFairIt parlo del… - EcoEcologia : ?? Scopriamo la versione “fit” del #tiramisù: perfetto per gli sportivi e per chi deve evitare uova e mascarpone ?L… - Cru_Rz : RT @Cru_Rz: #RifiutiZeroUmbria Sostenibilità alimentare: che ne pensano gli italiani? L’indagine Altroconsumo -