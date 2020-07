Alex Zanardi trasferito in un centro di neuro-riabilitazione: “Condizioni stabili, per lui inizia nuovo percorso” (Di martedì 21 luglio 2020) Zanardi trasferito in un centro di neuro-riabilitazione: “Condizioni stabili” Alex Zanardi è stato trasferito in un centro di neuro-riabilitazione: a renderlo noto in una nota in cui le condizioni di Zanardi vengono definite “stabili”, è l’ospedale di Siena dove il campione di handbike era ricoverato dal 19 giugno scorso, giorno dell’incidente. “Oggi per lui inizia un nuovo percorso” si legge ancora nel bollettino del nosocomio senese. Notizia in aggiornamento Leggi su tpi

