Alex Zanardi si è svegliato (Di martedì 21 luglio 2020) A un mese dall’incidente in provincia di Siena, Alex Zanardi ha abbandonato il reparto di terapia intensiva del Policlinico Santa Maria Alle Scotte della città toscana. Il campione paralimpico è stato trasferito in un centro di riabilitazione, dove potrà procedere con la terapia per il recupero delle funzioni neurologiche. Una notizia che è arrivata inattesa, dopo che l’ex pilota di Formula 1 si era sottoposto a ben tre interventi chirurgici nelle ultime settimane, in seguito a un incidente stradale. LEGGI ANCHE > Incidente Alex Zanardi, la commozione dell’amico: «Ho visto una cosa che mai avrei voluto vedere» Alex Zanardi risvegliato dal coma, ora passerà alla riabilitazione Al momento, i ... Leggi su giornalettismo

SkySportF1 : ULTIM'ORA Alex Zanardi dimesso e trasferito in centro specialistico di recupero e riabilitazione #SkyMotori #Formula1 #F1 - Agenzia_Ansa : Alex #Zanardi lascia l'ospedale di Siena, trasferito in un centro di neuro-riabilitazione. Da giorni era stata sosp… - fanpage : ?? Ultim'ora Alex Zanardi pronto ad essere trasferito all'estero - slory1965 : Forza Alex ti aspettiamo con la tua gioia di vivere #Zanardi - candy71dal : RT @giornalettismo: Ma il percorso di riabilitazione sarà ancora molto lungo. Nonostante ciò, il fatto che #Zanardi sia uscito dal coma è… -