Alex Zanardi, parla il figlio Niccolò: “Papà ce la farà, io e la mamma gli parliamo” (Di mercoledì 22 luglio 2020) In un’intervista esclusiva rilasciata a “Il Corriere della Sera“, il figlio di Alex Zanardi, Niccolò, regala messaggi incoraggianti riguardo le condizioni di salute del padre. Il 22enne rivela infatti: “Mio padre ce la farà. Io e la mamma adesso gli parliamo“. Un’ottima notizia dunque che alimenta le speranze di poter riabbracciare il campione paralimpico e che l’incubo possa presto essere un brutto ricordo da lasciarsi alle spalle. L’intervista integrale uscirà mercoledì 22 luglio sul Corriere. Leggi su sportface

In un’intervista esclusiva rilasciata a “Il Corriere della Sera“, il figlio di Alex Zanardi, Niccolò, regala messaggi incoraggianti riguardo le condizioni di salute del padre. Il 22enne rivela infatti ...Alex Zanardi è stato dimesso e trasferito oggi in un centro specialistico di neuro-riabilitazione. Lo comunica in una nota la direzione sanitaria dell'Azienda ospedaliero-universitaria senese. Dopo la ...