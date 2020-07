Alex Zanardi lascia l’ospedale: le cure continueranno in un centro specialistico di neuro-riabilitazione (Di martedì 21 luglio 2020) Alex Zanardi ha lasciato l’ospedale di Siena dove era ricoverato da quando è stato protagonista del drammatico incidente mentre era a bordo della sua handbike. Inizia un altro tipo di percorso per il campione che in questo ultimo mese ha subito diverse operazioni chirurgiche. Zanardi sarà trasferito un centro di riabilitazione specializzato in Italia o all’estero dopo aver risposto in maniera positiva alla riduzione della sedazione; il campione paralimpico è stato sottoposto dalla scorsa settimana all’ospedale di Siena e sembra aver risposto bene. Pochi minuti fa, sono stati i medici che hanno avuto in cura l’ex pilota in queste settimane, a comunicare, la dimissione di Zanardi, e il susseguente ... Leggi su ultimenotizieflash

