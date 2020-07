Alex Zanardi lascia l’ospedale: la decisione dei medici (Di martedì 21 luglio 2020) Entratovi con estrema urgenza lo scorso 19 giugno, tra la vita e la morte, oggi Alex Zanardi ha lasciato l’ospedale delle Scotte per essere trasferito in un centro di riabilitazione. Già negli scorsi giorni la notizia riguardante l’ex pilota, rimasto gravemente coinvolto in un incidente in handbike, sul suo graduale risveglio dal coma. Alex Zanardi: le condizioni di salute del campione La condizioni di Alex Zanardi permangono gravi ma le ultime notizie filtrate dall’ospedale sembrano riaccendere ancor più la speranza che l’ex pilota possa esserci lasciato il peggio alle spalle. Stabile il suo quadro cardio-respiratorio e metabolico sebbene a preoccupare di più i medici è il ... Leggi su thesocialpost

