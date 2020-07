Alex Zanardi, il medico: “Persona straordinaria, esempio di vita per…” (Di martedì 21 luglio 2020) Alex Zanardi ha lasciato l’ospedale di Siena dove era ricoverato dal 19 giugno per trasferirsi in un centro di riabilitazione specializzato in provincia di Lecco. Come leggere la notizia dei medici senesi. I medici dell’ospedale di Siena dove Alex Zanardi era ricoverato dal giorno del gravissimo incidente sulle strade toscane (19 giugno), hanno fatto la loro parte. Hanno operato per tre volte il campione mantenendolo sempre in coma farmacologico. Da questa mattina il 53enne ex pilota bolognese si trova a Costa Masnaga, in provincia di Lecco, al centro di riabilitazione di eccellenza Villa Beretta: a confermare l’arrivo di Zanardi è stata la direzione dell’ospedale Valduce di Como, di cui Villa Beretta è un presidio. Alex ha ... Leggi su chenews

SkySportF1 : ULTIM'ORA Alex Zanardi dimesso e trasferito in centro specialistico di recupero e riabilitazione #SkyMotori #Formula1 #F1 - Agenzia_Ansa : Alex #Zanardi lascia l'ospedale di Siena, trasferito in un centro di neuro-riabilitazione. Da giorni era stata sosp… - matteosalvinimi : Forza Alex! #Zanardi - Maria_Intermite : RT @CiccioCampagna: Oggi, #21luglio 2020, è il giorno di una notizia meravigliosa: Alex #Zanardi si è svegliato. Il recupero sarà lento, ma… - natachaartdecor : Alex Zanardi lascia l’ospedale: trasferito in un centro di riabilitazione -

Ultime Notizie dalla rete : Alex Zanardi Alex Zanardi è stato dimesso dell ospedale di Siena Wired.it Zanardi trasferito in un centro di riabilitazione. "Ha subito 3 interventi. Un grande abbraccio alla famiglia"

