Alex Zanardi, il medico: “Persona straordinaria, esempio di vita per tutti noi ‘normali'” (Di martedì 21 luglio 2020) Alex Zanardi è stato dimesso e trasferito in un ospedale specializzato nel recupero e nella riabilitazione funzionale . Lo comunica il direttore generale dell’Aou Senese Valtere Giovannini: “In questi giorni si è concluso il programma di sedo-analgesia al quale era sottoposto l’atleta Zanardi. Dopo la sospensione della sedazione, la normalità dei parametri cardio-respiratori e metabolici, la stabilità delle condizioni cliniche generali e del quadro neurologico hanno consentito il trasferimento del campione in un centro specialistico di recupero e riabilitazione funzionale. Alex Zanardi è stato quindi trasferito in data odierna in un’altra struttura”. L'articolo Alex Zanardi, il ... Leggi su ilfattoquotidiano

27^ Premio Libero Bizzarri – Festival del Documentario, serata dedicata ad Alex Zanardi

SAN BENEDETTO – Martedì 21 luglio, presso la Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto, si terrà la seconda serata della sessione estiva del 27^ Premio Libero Bizzarri – Festival del Documentario.

