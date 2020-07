Alex Zanardi - I medici acconsentono al trasfermento in una clinica specialistica (Di martedì 21 luglio 2020) A poco più di un mese dal grave incidente della Staffetta Tricolore, Alex Zanardi è stato dimesso dal Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena e trasferito in una clinica specialistica che si occuperà del recupero e della riabilitazione funzionale del campione bolognese. La direzione sanitaria dell'Azienda ospedaliera universitaria Sense ha comunicato che il programma di sedo-analgesia è stato portato a termine e, dopo la sospensione della sedazione e il ritorno alla normalità dei parametri cardio-respiratori e metabolici con la conseguente stabilità delle condizioni cliniche generali e del quadro neurologico, i medici hanno acconsentito al trasferimento in un'altra struttura.Inizia la riabilitazione. Il direttore generale dellAzienda ospedaliera ... Leggi su quattroruote

