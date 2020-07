Alex Zanardi dimesso, il campione inizia la riabilitazione (Di martedì 21 luglio 2020) Il Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena conferma le dimissioni di Alex Zanardi, trasferito questa mattina in un centro per avviare la riabilitazione Le anticipazioni dei giorni scorsi sono state confermate: Alex Zanardi è stato dimesso dal Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, dove era ricoverato dallo scorso 19 giugno. Il campione plurimedagliato è stato trasferito questa mattina presso un centro di recupero e riabilitazione funzionale, dove inizierà il difficile cammino riabilitativo. Nel comunicato diramato dall’azienda ospedaliera toscana si spiega che le condizioni di Zanardi, dopo il programma di risveglio, sono rimaste stabili e questo ha spinto i medici a dare il via libera al ... Leggi su bloglive

