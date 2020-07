Alex Zanardi dimesso dall’ospedale, i medici: “Ha una forza straordinaria” (Di martedì 21 luglio 2020) Novità confortanti in vista per quanto riguarda Alex Zanardi. Da pochi minuti è arrivato il responso dei medici che lo hanno elogiato Finalmente una lieta notizia per quanto riguarda le condizioni di Alex Zanardi. Il pilota è stato trasportato in una clinica estera con il comunicato ufficiale dell’Ospedale di Siena: “La stabilità di tutti i … L'articolo Alex Zanardi dimesso dall’ospedale, i medici: “Ha una forza straordinaria” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

