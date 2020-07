Alex Zanardi dimesso dall’ospedale di Siena: trasferito in provincia di Lecco (Di martedì 21 luglio 2020) Alez Zanardi è stato dimesso dall’ospedale di Siena e conseguentemente trasferito presso un centro specialistico di neuro-riabilitazione nel Lecchese. A comunicarlo è una nota della direzione sanitaria dell’azienda ospedaliera senese, dunque buone notizie per quanto riguarda le condizioni dello sfortunato campione degli sport paralimpici. Zanardi ha ultimato in questi giorni il programma al quale era sottoposto, come riporta il comunicato: “Dopo la sospensione della sedazione, la normalità dei parametri cardio-respiratori e metabolici, la stabilità delle condizioni cliniche generali e del quadro neurologico hanno consentito il trasferimento del campione in un centro specialistico di recupero e riabilitazione funzionale. Alex ... Leggi su sportface

