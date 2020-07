Alex Zanardi a Villa Beretta: il centro di cura del Lecchese specializzato nella riabilitazione ha ospitato anche Bossi (Di martedì 21 luglio 2020) La struttura dipende dal Valduce di Como ma è a Costa Masnaga, ha un centro di bioingegneria all'avanguardia. Qui anche Bruno Arena dei Fichi d'India Leggi su repubblica

SkySportF1 : ULTIM'ORA Alex Zanardi dimesso e trasferito in centro specialistico di recupero e riabilitazione #SkyMotori #Formula1 #F1 - Agenzia_Ansa : Alex #Zanardi lascia l'ospedale di Siena, trasferito in un centro di neuro-riabilitazione. Da giorni era stata sosp… - LiaCapizzi : ** Alex Zanardi è stato dimesso dal Policlinico Santa Maria Alle Scotte di Siena. Si è concluso il programma di sed… - michele95874392 : @matteosalvinimi Passi con una disinvoltura invidiabile da interminabili e vuote filippiche contro PERSONE non del… - turborosso27 : RT @LiaCapizzi: ** Alex Zanardi è stato dimesso dal Policlinico Santa Maria Alle Scotte di Siena. Si è concluso il programma di sedazione a… -