Alessandra Tripoli svela sesso figlio: l'emozionante reazione di Luca, video

Lo hanno desiderato tanto e adesso il loro piccolino sta per nascere. Alessandra Tripoli e Luca Urso aspettano il loro primo figlio dopo tanti anni insieme e condividono con i follower la gioia del li ...Per forza di cose dovrà saltare la prossima edizione autunnale di Ballando con le stelle. La ballerina di Milly Carlucci Alessandra Tripoli, infatti, tra poco meno di sei mesi diventerà madre per la p ...