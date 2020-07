Alena Seredova e Buffon: “Ti ha fatto gli auguri?” Cosa c’è dietro (Di martedì 21 luglio 2020) La storia d’amore tra Gigi Buffon e Alena Seredova è oramai acqua passata. I due, che hanno in comune due figli, hanno preso strade diverse e la bellissima ex modella è da poco diventata mamma della piccola Vivienne. Nonostante sia molto impegnata con la nuova vita da neo-mamma, ha deciso di concedersi qualche momento di spensieratezza coi suoi follower, rispondendo ad alcune domande. Una in particolare riguardava il suo ex marito. Alena Seredova, mamma felice della piccola Vivienne Lo scorso maggio, appena pochi mesi fa, Alena Seredova ha dato l’annuncio della nascita della sua piccola Vivienne. L’ex modella, che aveva già due figli, è diventata per la prima volta mamma di una ... Leggi su velvetgossip

