Alberto Matano mai visto così: la [FOTO] al mare scatena i fan (Di martedì 21 luglio 2020) È tempo di vacanza e per Alberto Matano significa finalmente tornare nella propria terra d’origine e rilassarsi accanto ai suoi affetti più cari. Non è stato un anno molto semplice per il volto de ‘La vita in diretta’; coinvolto spesso da insistenti rumors che descrivevano un probabile e difficile rapporto con la sua co-conduttrice Lorella Cuccarini. Ma, indiscrezioni a parte, oggi Alberto Matano si lascia coinvolgere dalla spettacolare atmosfera estiva direttamente dalla Calabria. Il giornalista ha scelto dunque la terra natale per trascorrere le sue vacanze in pieno relax, dove stress e pensieri lavorativi lasciano spazio ai sapori della buona cucina e agli incontri con vecchi amici. Soverato è il nome della sua città d’origine, laddove il giornalista ritrova ... Leggi su velvetgossip

macriga3 : Ma Matano è un giornalista? - infoitcultura : Alberto Matano “coccolato” dalla mamma | la confessione su Instagram - infoitcultura : Alberto Matano “coccolato” dalla mamma: la confessione su Instagram - myadsmoney : RT @TrendsWorldNet: Alberto Matano, Alberto Matano, il giornalista piange a Domenica In ricordando la ... #Alberto_Matano #trends https://t… - TrendsWorldNet : Alberto Matano, Alberto Matano, il giornalista piange a Domenica In ricordando la ... #Alberto_Matano #trends -

Ultime Notizie dalla rete : Alberto Matano “Cos'altro?”. Alberto Matano mai visto così, la foto al mare scatena i commenti Caffeina Magazine Alberto Matano mai visto così: la [FOTO] al mare scatena i fan

È tempo di vacanza e per Alberto Matano significa finalmente tornare nella propria terra d’origine e rilassarsi accanto ai suoi affetti più cari. Non è stato un anno molto semplice per il ...

Barbara d’Urso torna a settembre su Canale 5: il primo ufficiale, in valigia la macchina della verità (VIDEO)

I primi giorni di luglio la conduttrice è stata impegnata con la preparazione di questi promo, ma adesso si gode qualche giorno di meritato relax prima di tornare in onda. Un altro mesetto di pace, pe ...

È tempo di vacanza e per Alberto Matano significa finalmente tornare nella propria terra d’origine e rilassarsi accanto ai suoi affetti più cari. Non è stato un anno molto semplice per il ...I primi giorni di luglio la conduttrice è stata impegnata con la preparazione di questi promo, ma adesso si gode qualche giorno di meritato relax prima di tornare in onda. Un altro mesetto di pace, pe ...