Alba: A Wildlife Adventure è il nuovo titolo dei creatori di Monument Valley (Di martedì 21 luglio 2020) Alba: A Wildlife Adventure, l'ultima novità dello studio indipendente britannico Ustwo Games, è stata svelata nella giornata di ieri durante il Day of the Devs al Summer Game Fest. Per l'occasione il team di sviluppo ha pubblicato un primissimo trailer che ci consente di dare uno sguardo a questo gioco.Anche se non abbiamo moltissimi dettagli, in Alba: A Wildlife Adventure, ci metteremo nei panni di una giovane ragazza che dovrà ripulire un'isola del Mediterraneo e studiare la fauna presente. In una breve dichiarazione, Ustwo Games ha dichiarato che il gioco sarà un "viaggio personale ed un gioco in cui potremo davvero fare la differenza" suggerendo così una forte attenzione all'ambiente e alla conservazione.Alba: A ... Leggi su eurogamer

