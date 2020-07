Al via i lavori per adeguare le scuole torinesi alle misure anti-Covid (Di martedì 21 luglio 2020) Approvati dalla Giunta comunale gli interventi di adeguamento degli spazi e delle aule scolastiche per la ripresa a settembre nel rispetto delle norme anti-Covid. L’obbiettivo è recuperare nuovi spazi intervenendo su componenti edilizi e impiantistici di 60 edifici scolastici delle otto circoscrizioni cittadine. In particolare oltre ad adattare funzionalmente gli spazi e gli ambienti scolastici per permettere le necessarie distanze di sicurezza anche interventi sulle coperture per eliminare infiltrazioni d’acqua e interventi su condotte interrate o sistemazione di aree esterne nell’ottica di restituire l’adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche attualmente interdette o fuori uso. Inoltre è stato stabilita la sistemazione di aree esterne per renderle ... Leggi su nuovasocieta

