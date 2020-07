Aggressione verso militante antifascista: condannati tre uomini (Di martedì 21 luglio 2020) Due anni fa è stato ferito un uomo nei pressi della sede di Casapound. I tre aggressori sono stati condannati questa mattina e dovranno risarcire la vittima: a stabilirlo è il giudice Massimo Deplano. Tre militanti di Casapound sono stati condannati questa mattina dal tribunale di Genova per la coltellata inferta a un militante antifascista. … L'articolo Aggressione verso militante antifascista: condannati tre uomini proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

nonela_radio : Zaniolo verso l’addio. Aggredito negli spogliatoi - OfficialZecca : RT @Sardanapalooo: L’”aggressione” a #Zaniolo è stata verbale, non fisica, ma un “gesto” in particolare ha scosso molto il ragazzo. Si è tr… - valerioboing : RT @Sardanapalooo: L’”aggressione” a #Zaniolo è stata verbale, non fisica, ma un “gesto” in particolare ha scosso molto il ragazzo. Si è tr… - Sardanapalooo : L’”aggressione” a #Zaniolo è stata verbale, non fisica, ma un “gesto” in particolare ha scosso molto il ragazzo. Si… - icsicsxx : @Corriere Criminale! La sua aggressione verso gli italiani è causata da odio -

Ultime Notizie dalla rete : Aggressione verso PINCI: “Aggressione verbale verso Zaniolo”, FELICI: “A Roma si attaccano sempre i giocatori migliori” RomaNews Aggressione verso militante antifascista: condannati tre uomini

Due anni fa è stato ferito un uomo nei pressi della sede di Casapound. I tre aggressori sono stati condannati questa mattina e dovranno risarcire la vittima: a stabilirlo è il giudice Massimo Deplano.

Mammagialla, tre aggressioni ad agenti in poche ore

NewTuscia – VITERBO – In poche ore si sono verificate tre aggressioni ai danni di agenti della polizia penitenziaria del carcere di Mammagialla da parte di detenuti psichicamente instabili e poco risp ...

Due anni fa è stato ferito un uomo nei pressi della sede di Casapound. I tre aggressori sono stati condannati questa mattina e dovranno risarcire la vittima: a stabilirlo è il giudice Massimo Deplano.NewTuscia – VITERBO – In poche ore si sono verificate tre aggressioni ai danni di agenti della polizia penitenziaria del carcere di Mammagialla da parte di detenuti psichicamente instabili e poco risp ...