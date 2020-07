Agente Musso: «È pronto per un grande club. Se arrivasse qualche offerta…» (Di martedì 21 luglio 2020) Vicente Montes, Agente di Juan Musso, ha parlato del futuro del portiere dell’Udinese, corteggiato da varie big Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto Vicente Montes, Agente di Juan Musso, portiere dell’Udinese. Le parole del procuratore sul futuro dell’estremo difensore. «Se arriva una squadra importante come Inter o Milan? Dovranno essere tutti d’accordo, loro con Pozzo e noi con la società. Lo sappiamo come è trattare con la famiglia Pozzo, i prezzi dei grandi portieri sono cresciuti tanto almeno prima del Covid e quindi bisognerà pagarlo bene, ma se arriva un’offerta importante si potrebbe iniziare a parlare, di certo Pozzo non è uno che tarpa le ali ai suoi gioielli. C’è stata qualche richiesta dalla Spagna di ... Leggi su calcionews24

Dalla_SerieA : Musso, l'agente: 'Pronto per un top club, ma Pozzo lo valuta tanti soldi' - - phierpez : Musso, l'agente: 'Pronto per un grande club, ma costa tanto. Tanti club europei su di lui'' - iviaggidispeedy : Musso, l'agente: 'Pronto per un top club, ma Pozzo lo valuta tanti soldi' - MilanWorldForum : Milan - Musso: le parole dell'agente -) - Salvato95551627 : RT @cn1926it: #Musso, l'agente: 'Stagione praticamente perfetta, vuole il salto di qualità' #Udinese #calciomercato #Napoli #Inter https… -