Aeroporto Fiumicino, cinque arresti per corruzione: nel video il passaggio di mazzette a un alto funzionario dell’Enac (Di martedì 21 luglio 2020) cinque persone sono state arrestate dalla polizia di frontiera di Fiumicino nell’ambito di un’inchiesta su un presunto giro di corruzione che coinvolge alcuni titolari di aziende con attività nell’Aeroporto romano e un alto funzionario dell’Enac. Oltre agli arrestati, risultano indagati anche due avvocati romani, altri imprenditori e funzionari dello stesso ente. Secondo gli investigatori, coordinati dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia, gli indagati sovvenzionavano regolarmente i dipendenti pubblici affinché “sorvolassero” su una serie di irregolarità tali da poter portare alla revoca delle certificazioni necessarie per lavorare in ambito aeroportuale. In base alla ricostruzione degli inquirenti, il ... Leggi su ilfattoquotidiano

