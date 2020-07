Adriana Volpe sull’ex gieffina Antonella Elia: “Non la puoi cambiare” (Di martedì 21 luglio 2020) Laura Cremaschi, showgirl e volto noto del programma Avanti un Altro condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ha ospitato in una diretta Instagram Adriana Volpe: la conduttrice ha rilasciato una lunga intervista parlando della sua carriera, della sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip e della sua amicizia con l’attuale concorrente di Temptation Island Antonella Elia. Adriana Volpe: tanti ex Gf nel suo programma Da settimane i riflettori sono puntati su Adriana Volpe e il suo nuovo programma Ogni Mattina, che ha registrato un vero e proprio flop di ascolti. Ad alimentare la discussione anche l’intenso scambio di opinioni tra la presentatrice e Giancarlo Magalli, che sembra non avere fine. ... Leggi su thesocialpost

