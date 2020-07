Addio alla maestra Sabrina Casadei, il commosso ricordo degli ex alunni: 'Ci hai insegnato a lottare' (Di martedì 21 luglio 2020) Lo scorso 16 luglio si è spenta l'insegnante Sabrina Casadei. Insegnava storia, geografia ed italiano alla scuola primaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo numero 1. Molto stimata nell'... Leggi su forlitoday

Addio a #GiuliaMariaCrespi, fondatrice del Fondo Ambiente italiano. Il suo contributo all'Arte e alla Bellezza rest… - Addio alla signora Rosa, fu la protagonista di una delle foto più commoventi del triste periodo che abbiamo vissuto… - Bonucci, il retroscena sull'addio alla Juve raccontato dal suo agente: 'Si sentiva ferito, non aveva più la passion… - Addio alla maestra Sabrina Casadei, il commosso ricordo degli ex alunni: 'Ci hai insegnato a lottare'

Sebbene i test pre-stagionali abbiano fatto intuire che il 2020 della Ferrari sarebbe stato difficile, nessuno si immaginava un inizio così drammatico di questa stagione di Formula 1 per il team del c ...

Addio al professor Felice Arcolini Pittore eccellente era amatissimo

Ha lottato come un leone, ma alla fine il suo cuore ha smesso di battere. La comunità di Avenza perde Felice Arcolini, ottantenne professore e artista, pittore, ma anche fotografo. Ha visto crescere ...

