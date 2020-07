Accordo Ue, Gualtieri: 'Risultato storico, governo ne esce rafforzato' (Di martedì 21 luglio 2020) 'Il governo ne esce rafforzato e il premier Conte ha giocato un ruolo decisivo'. Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, a proposito dell'Accordo trovato sul Recovery Fund nel ... Leggi su tgcom24.mediaset

A tal proposito, ricorda che la Lega a marzo aveva proposto uno scostamento da 100 miliardi: «La decisione di farlo a rate è stata del Pd e di Gualtieri, non credo che M5s sia d’accordo con questo ...

Accordo Ue, Gualtieri: "Risultato storico, governo ne esce rafforzato"

"Il governo ne esce rafforzato e il premier Conte ha giocato un ruolo decisivo". Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, a proposito dell'accordo trovato sul Recovery Fund nel ve ...

