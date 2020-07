Accordo Ue, Berlusconi: 'Riflettere su condizionamento sovranisti' (Di martedì 21 luglio 2020) L'Accordo raggiunto sul Recovery Fund 'è un compromesso, positivo, che toglie argomenti ai nemici dell'Europa'. Lo ha affermato Silvio Berlusconi in un'intervista al Tg5. 'Questo difficile compromesso ... Leggi su tgcom24.mediaset

evagiovannini : L’accordo Ue è storico. Ora priorità è divulgare in ogni angolo del Paese risultati raggiunti. Berlusconi avrebb… - MediasetTgcom24 : Accordo Ue, Berlusconi: 'Riflettere su condizionamento sovranisti' #silvioberlusconi - EleonoraEvi : #DeBenedetti e #Berlusconi sono d'accordo: il @Mov5Stelle è troppo scomodo e va rimosso dal #Governo. Questo dimos… - Letargo6 : Quanto é che dsono tutti d'accordo, ed intendo tutti/e?Avrete letto nei giorni prima di Prodi e de Benedetti e alt… - orsi_laura : RT @giuseppetp55: L’accordo per i #RecoveryFound è un fatto positivo per il Paese dice Berlusconi,in risposta al Felpa,alla Meloni,ed a tut… -

Ultime Notizie dalla rete : Accordo Berlusconi Accordo Ue, Berlusconi: "Riflettere su condizionamento sovranisti" TGCOM Il governissimo con Berlusconi è il simbolo di una politica marcia voluta da certi salotti e certe redazioni

Il secondo gioco illusionistico è provare a nascondere che questo è un accordo politicamente impossibile ... Onda gli ho chiesto quanto volte abbia parlato nell’ultimo mese con Berlusconi. Mi ha ...

Recovery Fund: raggiunto un accordo.

"Apprezzamento e soddisfazione per l'importante esito del Consiglio Europeo, che rafforza il ruolo dell'Unione e contribuisce alla creazione di condizioni proficue perché l'Italia possa predisporre ra ...

Il secondo gioco illusionistico è provare a nascondere che questo è un accordo politicamente impossibile ... Onda gli ho chiesto quanto volte abbia parlato nell’ultimo mese con Berlusconi. Mi ha ..."Apprezzamento e soddisfazione per l'importante esito del Consiglio Europeo, che rafforza il ruolo dell'Unione e contribuisce alla creazione di condizioni proficue perché l'Italia possa predisporre ra ...