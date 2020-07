Accordo sul Recovery Fund. Ma chi è Rutte il grande cattivo contro l’Italia (Di martedì 21 luglio 2020) C’è l’accordo sul Recovery Fund: alle 5.32 del 21 luglio è arrivato l’annuncio. Proprio come una nascita, dopo un lungo travaglio, che sì, c’è stato eccome. Sembrava non dover arrivare questo fondamentale accordo, soprattutto per i “no” ripetuti del primo ministro olandese Mark Rutte che fino all’ultimo ha precisato che il negoziato poteva fallire da un momento all’altro. Leggi su vanityfair

