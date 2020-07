Accordo su Recovery Fund, Gualtieri: “Ora portiamo Italia nel futuro” (Di martedì 21 luglio 2020) (Teleborsa) – Con i 209 miliardi previsti dall’Accordo sul Recovery Fund “l’Italia ha un’opportunità unica di rilancio per un’economia più sostenibile, digitale e inclusiva”. Non nasconde la soddisfazione per l’Accordo raggiunto alle 5.32 di questa mattina a Bruxelles il Ministro dell’economia Roberto Gualtieri. “Superati ostacoli e divergenze – sottolinea ancora su twitter – oggi l’Europa risponde alla chiamata della Storia con un Accordo ambizioso e consistente. Ora portiamo l’Italia nel futuro”.Al termine di una vera e propria maratona negoziale alle 5.32 di questa mattina, martedì 21 luglio, è arrivata la fumata ... Leggi su quifinanza

