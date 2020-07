Accordo Recovery fund: l’Olanda, vittoriosa, incassa aumento dello sconto annuale da 1,6 miliardi a 1,9 miliardi (Di martedì 21 luglio 2020) Il commento dei media olandesi certifica la sconfitta dell'Italia e, in parte della Francia. I Paesi Bassi escono dalla battaglia sul Recovery fund con un aumento dello sconto annuo accordato dall'Europa che sale da 1,6 miliardi a 1,9 miliardi di euro Leggi su firenzepost

Il problema dell’Unione europea, come si è visto plasticamente in queste giornate di trattative febbrili sul Recovery Fund sul punto finalmente di chiudersi, è che al suo interno esistono almeno tre E ...Ci sono volute oltre 90 ore di negoziato per arrivare all'accordo dei leader europei sul Recovery Fund e il Bilancio pluriennale della Ue. Il summit che si è appena concluso è il secondo più lungo ...