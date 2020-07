Accordo Recovery Fund, i beneficiari di “grants” e “loans” (Di martedì 21 luglio 2020) L'Accordo storico raggiunto dal Consiglio europeo stamattina a Bruxelles su "Next Generation EU", il Recovery Plan da 750 miliardi di euro per uscire rapidamente dalla crisi del Covid-19, mantenere unito il mercato unico e modernizzare le economie dei Ventisette, risponde in pieno all'esigenza di riparare i danni della pandemia e del lockdown economico con interventi proporzionali alla loro gravità nei diversi paesi membri.Il compromesso finale ha modificato in modo rilevante la composizione del pacchetto rispetto alla proposta iniziale della Commissione europea, cambiando notevolmente la proporzione fra sovvenzioni a fondo perduto ("grants"), che ammonteranno ora a 390 miliardi di euro, invece dei 500 inizialmente previsti, e prestiti diretti agli Stati ("loans"), pari a 360 miliardi, invece dei 250 della proposta ... Leggi su ilfogliettone

