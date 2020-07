Accordo del Consiglio europeo sul Recovery Fund: all’Italia destinati 209 miliardi. Conte: “Momento storico, difesa dignità dell’Italia” | DIRETTA (Di martedì 21 luglio 2020) Consiglio europeo di oggi sul Recovery Fund, ultime notizie DIRETTA Al quinto giorno di trattative all’alba di oggi, martedì 21 luglio 2020, è finalmente arrivato l’Accordo al Consiglio europeo sul Recovery Fund, il pacchetto di aiuti da destinare ai Paesi maggiormente colpiti dall’epidemia di Coronavirus. Il piano miliardi è stato approvato per acclamazione e accompagnato da un lungo applauso. L’ultima proposta, quella decisiva, è stata presentata dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel e salva i 750 miliardi del Recovery Fund, anche se dei 500 ... Leggi su tpi

