Accordo all'alba al vertice Ue, Conte esulta: "Con 209 miliardi possiamo far ripartire l'Italia" (Di martedì 21 luglio 2020) stato difficile, ma fatta . Intesa raggiunta al vertice europeo sul Recovery Fund ed il Bilancio Ue 2021-2027. Sintomo che "l'Europa solida, unita" ha esultato il presidente del Consiglio europeo ... Leggi su gazzettadelsud

matteorenzi : A Bruxelles un ottimo risultato per l’Italia, un capolavoro per l’Europa. Perdono i sovranisti: l’accordo dimostra… - amendolaenzo : È fatta. Accordo storico raggiunto dopo 4 giorni e 4 notti di duri negoziati. Egoismi e veti stavano mettendo a ris… - petergomezblog : #Recoveryfund, nuova proposta: all’Italia 209 miliardi, di cui 82 di sussidi da non restituire e 127 di prestiti. M… - Fff_James1 : RT @amendolaenzo: È fatta. Accordo storico raggiunto dopo 4 giorni e 4 notti di duri negoziati. Egoismi e veti stavano mettendo a rischio i… - Rosanna32644654 : RT @matteorenzi: A Bruxelles un ottimo risultato per l’Italia, un capolavoro per l’Europa. Perdono i sovranisti: l’accordo dimostra che un… -